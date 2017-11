México deseja expandir ainda mais seu mercado e conta com país entusiasta na Europa

O ministro francês das Relações Exteriores, Jean-Yves Le Drian, expressou ao presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, seu apoio para que seja concluído ainda neste ano o processo de modernização do Acordo Global com a União Europeia, informou a administração presidencial.

'"Quando às negociações para modernizar o Acordo Global entre o México e a União Europeia [vigente desde 2000], o ministro Le Drian reiterou que a França apoia nosso país neste processo", informou em um comunicado a residência oficial de Los Pinos.

O presidente expressou a importância atribuída pelo seu governo a este fórum de consulta, que conta com personalidades dos círculos públicos e privados e que publica recomendações para incentivar projetos de cooperação bilateral.

Na primeira visita oficial do ministro das Relações Exteriores francês ao México, Peña Nieto reiterou seu apoio à liderança de Emanuel Macron no combate às mudanças climáticas e confirmou sua participação na Cúpula de Paris em 12 de dezembro.

Além disso, o líder mexicano frisou a aterrissagem do primeiro Airbus A380 da Air France no Aeroporto Internacional na Cidade do México que, além de ser o maior avião comercial maior do mundo, é da empresa fornecedora de aeronaves para a aviação mexicana.

O presidente e o chefe da diplomacia francesa se reuniram com membros do Conselho Estratégico Franco-Mexicano para avaliar os avanços dessa iniciativa e examinaram "o aprofundamento da Associação Estratégica entre ambos os países".

Entre as atividades culturais, Peña Nieto falou sobre a exposição de pintura "México 1900-1950: Diego Rivera, Frida Kahlo, José Clemente Orozco e os vanguardistas", que ofereceu aos franceses um panorama rico e completo da arte mexicana do século XX.

A França, que possui relações estratégicas com o México desde 2014, é o quarto maior parceiro comercial do país latino-americano entre os membros da União Europeia.

O Acordo Global, além de abranger o comércio, aborda temas tais como direitos humanos e desenvolvimento institucional democrático; agora ele está em plena atualização.

O México procura finalizar em 2017 as negociações de modernização do Tratado de Livre Comércio com a UE, o que é parte da sua estratégia da diversificação comercial. Nas negociações mexicano-europeias influiu o processo de revisão do Tratado Norte-Americano de Livre Comércio que engloba os países da América do Norte.

Sputnik