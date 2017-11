A juíza da Audiência Nacional da Espanha, Carmen Lamela, ordenou nesta quinta-feira (2) a prisão provisória do vice-presidente da Catalunha Oriol Junqueras e de mais sete ministros do governo destituído do território autônomo.

Entre os que serão detidos estão: Jordi Turull, Raúl Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa, Meritxell Borrás, Joaquim Forn e Carles Mundó.