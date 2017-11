EUA e Rússia enviam bombardeiros nucleares para as fronteiras da Coreia do Norte

A Rússia os EUA enviaram os seus bombardeiros portadores de armas nucleares para a região da Coreia do Norte em meio às ameaças de um conflito nuclear entre Washington e Pyongyang, segundo informou o The Sun.

Um bombardeiro furtivo Northrop B-2 Spirit, capaz de carregar até 31.500 kg de bombas e armas nucleares, decolou no fim da semana passada da base aérea de Whiteman, no Missouri, para participar de uma missão de longa duração no Pacífico, anunciou o jornal britânico The Sun.

A Rússia também enviou bombardeiros estratégicos para a região no âmbito dos exercícios de rotina realizados em 30 de outubro, segundo anunciou o Ministério da Defesa da Rússia.

Caças F-18 norte-americanos e F-15, F-4 e F-2A japoneses escoltaram dois bombardeiros russos Tupolev Tu-95MS durante o seu voo por cima das águas internacionais do mar do Japão e da parte ocidental do Pacífico.

De acordo com o The Sun, a ameaça de uma guerra nuclear com a Coreia do Norte continua a crescer se que tais grandes potências como a Rússia e os EUA deslocam bombardeiros estratégicos quase simultaneamente para perto das fronteiras com a Coreia do Norte.

O secretário de Defesa dos EUA, James Mattis, declarou no sábado (28) em Seul que os EUA nunca vão reconhecer a Coreia do Norte como potência nuclear. Ele acusou o líder norte-coreano Kim Jong-un de desenvolver um arsenal balístico e nuclear ilicitamente.

O chefe do Pentágono prometeu uma resposta maciça caso Pyongyang venha a usar armas nucleares contra os EUA ou seus aliados.

De acordo com o The Sun, esta notícia se espalhou pouco antes da informação sobre o desmoronamento de um túnel do polígono norte-coreano por causa de testes nucleares. A mídia informou que o desmoronamento, que deixou 200 vítimas mortais, havia ocorrido poucos dias após o sexto e o último teste nuclear realizado por Pyongyang em 3 de setembro. A informação sobre esta tragédia provocou receios de uma fuga radioativa no polígono.

Sputnik