Corpo de Lenin provoca grandes polêmicas políticas da Rússia

Líder checheno, Ramzan Kadyrov, escreveu no seu canal do Telegram que o corpo do líder da revolução russa tem que ser enterrado. "Estou pessoalmente convencido que já basta de olhar para o cadáver de Lenin. Já faz tempo que o líder revolucionário tem que ser enterrado. É razoável e humano", escreveu Kadyrov.

Ele acrescentou que, do ponto de vista histórico, a decisão sobre enterramento seria a mais correta.

Mais cedo, a possível candidata à presidência da Rússia, Ksenia Sobchak, também declarou que o corpo de Vladimir Lenin tem que ser enterrado, o que provocou o descontentamento do líder do Partido Comunista da Federação da Rússia, Gennady Zyuganov, que chamou a proposta de "ultraje e grosseria".

O Kremlin, por sua vez, declarou que o tema de enterramento do líder revolucionário não está na agenda da administração, além de ser polêmico e existirem diferentes pontos de vista.

Vladimir Lenin morreu em janeiro de 1924 e, desde esse ano, seu corpo está conservado no Mausoléu na Praça Vermelha, no coração de Moscou, e é um dos locais visitados por quem viaja à capital russa.

