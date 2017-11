Médico italiano morre após trabalhar 72 horas seguidas

Após ser forçado a trabalhar por cerca de três dias seguidos em um hospital infantil, um pediatra italiano sofreu um ataque cardíaco, faleceu e teve seu corpo encontrado apenas um dia depois.

O caso aconteceu em agosto de 2012, mas só foi divulgado nesta quarta-feira (1), porque a esposa da vítima, Maria Accardo, médica e colega de trabalho do marido, entrou com um processo milionário contra o hospital Civico de Palermo. De acordo com o advogado de defesa, Giuseppe Di Cesare, a viúva de Eugene Rappa, de 53 anos, pede a indenização máxima de 2,568 milhões de euros.

Este não é o único caso registrado. Na última semana, a modelo russa Vlada Dzuyba, de 14 anos, morreu após complicações de saúde por esgotamento depois de trabalhar por mais de 13 horas consecutivas na Semana de Moda da China.