Hamas cede controle de fronteiras da Faixa de Gaza à Autoridade Palestina

O grupo islâmico Hamas começou a entregar o controle das passagens de fronteira da Faixa de Gaza com Israel e o Egito ao presidente palestino, Mahmoud Abbas, nesta quarta-feira (1º), conforme um acordo mediado pelo Cairo para acabar com a divisão interna de uma década entre os palestinos. As informações são da Agência Reuters.

A medida representou a implantação mais concreta até agora do acordo de reconciliação firmado pelos palestinos em 11 de outubro para tentar amenizar as restrições econômicas impostas a Gaza e permitir negociações mais frutíferas para seu objetivo de criar um Estado independente.

Israel e os Estados Unidos têm reservas quanto ao pacto dos palestinos, dada a recusa do Hamas --que lutou três guerras contra os israelenses desde que assumiu o comando de Gaza das mãos de Abbas em 2007-- a abrir mão de seus foguetes e outras armas.

Testemunhas disseram que funcionários da Autoridade Palestina (AP), de Abbas, que tem apoio dos EUA, foram para as passagens de Erez e Kerem Shalom, na fronteira com Israel, e para a passagem de Rafah, na fronteira com o Egito, e que suas contrapartes do Hamas empacotaram equipamentos e partiram de caminhão.

Em Rafah, grandes murais de Abbas e do presidente egípcio, Abdel Fattah al-Sisi, decoravam as entradas do salão de passaportes, e bandeiras palestinas e egípcias tremulavam sobre o complexo.

Restrições

Citando preocupações com a segurança, Israel mantém restrições severas à movimentação de pessoas e bens nas passagens que compartilha com a Faixa de Gaza, incluindo uma proibição quase total a exportações do território.

O Egito, que já chegou a acusar o Hamas de incentivar uma insurgência islâmica em sua península do Sinai, que faz fronteira com Gaza, manteve a passagem de Rafah fechada em grande parte. O Hamas negou as alegações e reforçou a segurança ao longo da divisa.

Ministros do governo de consenso nacional apoiado por Abbas começaram a se encarregar gradualmente de suas funções em Gaza nas últimas semanas, e ontem (31) assumiram as rendas das passagens de Rafah e Kerem Shalom, disseram autoridades.

O Hamas usava essas rendas --impostos e taxas cobrados de mercadores e passageiros-- como parte de seu orçamento para Gaza e para pagar os salários dos 40 mil a 50 mil funcionários que contratou desde 2007. Agora, estes salários serão pagos pela AP, mediante o acordo do Cairo.

O Hamas também mantém uma facção armada, que analistas afirmam contar com ao menos 25 mil combatentes bem equipados.