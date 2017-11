Hamas cede controle de fronteiras da Faixa de Gaza à Autoridade Nacional Palestina

O grupo Hamas iniciou nesta quarta-feira (1º) a entrega do controle das passagens de fronteira da Faixa de Gaza com Israel e o Egito ao presidente palestino, Mahmoud Abbas, após fechar um acordo de reconciliação política depois de uma década de divisão. A medida representa a implantação mais concreta até agora do acordo de 11 de outubro.

"De agora em diante, o governo de consenso palestino é o primeiro e último órgão responsável pelas passagens fronteiriças da Faixa de Gaza", disse Hisham Odwan, porta-voz da Corporação de Fronteiras do Hamas.

O anúncio foi realizado em cerimônia com a presença de dirigentes do alto escalão do setor de segurança egípcio e representantes da Autoridade Nacional Palestina (ANP) e do movimento islâmico.

A ANP assumiu o controle de todos os postos fronteiriços: o de Rafah, com o Egito, e Erez, Kerem Shalom, Nahal Oz e Sofah, com Israel.

Segundo Odwan, "as passagens foram completamente transferidas ao governo de consenso palestino sem a presença de nenhum funcionário, agente de segurança ou policial de Gaza, já que a ANP insistiu nisso".

Por sua vez, o governo cancelou as velhas medidas de arrecadação de impostos e alfândegas. "De agora em diante não há amarelo, verde ou vermelho, todos somos palestinos e permaneceremos unidos", expressou Mofeed Al Hasayneh, ministro palestino de Construção e Habitação.

Ele ainda disse que o primeiro-ministro palestino, Rami Hamdallah, chegará na região nos próximos dias para anular as sanções financeiras adotadas nos últimos meses para forçar o Hamas a negociar. "Hoje viramos para sempre a página da divisão. Continuaremos com os passos da reconciliação, não importa que obstáculos apareçam", prometeu Al Hasayneh.

No lado palestino da fronteira foram hasteadas bandeiras egípcias e palestinas. Além disso, foram colocadas fotos de Abbas. A transferência das passagens ao governo palestino é parte do acordo de reconciliação feito entre o Hamas e o partido do presidente Abbas, Fatah, com a mediação do Egito.