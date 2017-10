Vestido de Homem-Aranha, italiano celebra Halloween no espaço

As comemorações do Halloween, nesta terça-feira (31), chegaram ao espaço. O astronauta italiano Paolo Nespoli se vestiu de Homem-Aranha para celebrar o Dia das Bruxas ao lado dos outros tripulantes da Estação Espacial Internacional (ISS).

"Agora que posso andar 'no teto', finalmente chegou minha chance de me tornar o Homem-Aranha! Feliz Halloween!", postou Nespoli no Twitter, junto com uma imagem na qual ele aparece flutuando no teto.

A foto mostra que todos os tripulantes da ISS entraram na brincadeira, com astronautas vestidos de Wolverine e Minion, entre outros.

Aos 60 anos, Nespoli habita a Estação Espacial Internacional com cinco astronautas: os norte-americanos Randy Bresnik, Joseph Acaba e Mark Vande Hei e os russos Alexander Misurkin e Sergey Ryazanskiy.