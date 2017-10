Tiroteio em Nova York deixa mortos e feridos; FBI trata caso como terrorismo

Um tiroteio na tarde desta terça-feira (31) em Manhattan, em Nova York, nos Estados Unidos, de acordo com a mídia local, deixou pelo menos oito pessoas mortas e outras 15 feridas, de acordo com a prefeitura da cidade.

Seis pessoas morreram no local da ação e outras duas foram levadas para o hospital, mas não resistiram aos ferimentos, de acordo com um representante da polícia local, que concedeu entrevista coletiva ao lado do prefeito de NY, Bill de Blasio.

O prefeito de Nova York confirmou que o atropelamento ocorrido em Manhattan foi um "ato de terror covarde que tinha como alvo civis e inocentes". "Sabemos que o ato foi intencional para romper com nosso espírito e nosso espírito jamais será rompido", disse ainda De Blasio.

Autor de tiros foi alvejado e preso pela polícia

O prefeito lembrou que o ataque ocorreu próximo ao World Trade Center, onde ocorreu o atentado terrorista do dia 11 de setembro de 2001. As autoridades ainda informaram que, com base nas informações preliminares, o ato foi feito por um "lobo solitário" e que não há nenhum risco além do ocorrido hoje. Mas destacaram que "por precaução" haverá um reforço na segurança nos transportes públicos e em locais mais sensíveis.

Testemunhas dizem que o motorista do caminhão, de 29 anos, gritou "Alá é Grande", em árabe, ao sair do veículo. A frase é comumente usada em atentados terroristas na Europa.

>> Apoiadores do Estado Islâmico celebram ataque em Nova York

No entanto, segundo o SITE, portal de monitoramento dos jihadistas na internet, não há nenhuma "movimentação" nas comunicações entre os extremistas, o que indicaria que não há a coordenação de um ataque.

"Houve várias fatalidade e numerosas pessoas machucadas. O veículo continuou andando até atingir outro veículo. O suspeito saiu do carro com uma arma falsa e foi atingido por tiros da Polícia de Nova York. Ele está em custódia", escreveram os agentes da polícia, minutos após o ato, no Twitter.

O FBI está tratando o atropelamento como um "ato terrorista", de acordo com a CNN. Mais cedo, a polícia local dizia que a ação não se tratava de um ação terrorista.

*com Agência Ansa