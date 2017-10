Tiroteio é registrado em Nova York; há relato de feridos

Um tiroteio foi registrado na tarde desta terça-feira (31) em Manhattan, em Nova York, nos Estados Unidos, informa a mídia local. Segundo as primeiras informações, o motorista de um táxi, que invadiu uma ciclovia, e saiu atirando contra civis que estavam no local, que fica próximo no cruzamento entre a West Street e a Chambers Street. De acordo com o "New York Post", citando fontes policiais, há ao menos seis pessoas feridas. A polícia confirmou uma prisão no local.

