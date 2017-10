Síria diz que ações militares turcas em Idlib são agressão e ocupação

A Síria qualifica como ocupação qualquer presença militar não autorizada em seu território. A declaração é do embaixador da Síria na ONU, Bashar Jaafari, ao comentar as ações da Turquia na cidade de Idlib.

De acordo com Jaafari, as ações militares turcas em Idlib são uma agressão e uma ocupação, acrescentando que Damasco tomará medidas correspondentes.

"A República Árabe da Síria considera que qualquer presença militar no seu território sem o seu consentimento é uma agressão e ocupação e reagiremos de acordo", disse o chefe da delegação do governo sírio nas conversações em Astana.

De acordo com ele, a parte síria também observa a presença de unidades dos EUA como uma ocupação. "Nosso Ministério das Relações Exteriores emitiu uma nota oficial, que enviamos para Nova York. Acreditamos que a presença americana no terreno e as ações hostis da chamada coalizão internacional liderada pelos Estados Unidos também são um ato de agressão contra nossa soberania", ressaltou.

Idlib está em grande parte sob o controle do Exército Sírio Livre e de outras forças da oposição que lutam contra as tropas governamentais.

A província, além disso, está incluída em uma das quatro zonas desmilitarizadas estabelecidas em um acordo assinado pelos grupos que participam das conversações de Astana para a reconciliação da Síria, que são realizadas com a mediação da Rússia, Turquia e Irã.

Sputnik