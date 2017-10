Prefeito de NY confirma terrorismo; é 1º ataque desde 11/9

O prefeito de Nova York, Bill de Blasio, confirmou que o atropelamento ocorrido em Manhattan nesta terça-feira (31) foi um "ato de terror covarde que tinha como alvo civis e inocentes". Ao todo, oito pessoas morreram no incidente e outras 15 estão feridas. " Sabemos que o ato foi intencional para romper com nosso espírito e nosso espírito jamais será rompido", disse ainda De Blasio.

O prefeito lembrou que o ataque ocorreu próximo ao World Trade Center, onde ocorreu o atentado terrorista do dia 11 de setembro de 2001. As autoridades ainda informaram que, com base nas informações preliminares, o ato foi feito por um "lobo solitário" e que não há nenhum risco além do ocorrido hoje. Mas, destacaram que "por precaução" haverá um reforço na segurança nos transportes públicos e em locais mais sensíveis.