Número de mortos em Manhattan sobe para 6, dizem emissoras

O número de mortos em um incidente na tarde deta terça-feira (31) em Manhattan, Nova York, subiu para seis, informam as emissoras "CNN" e "NBC" com base em fontes oficiais. Outras 15 pessoas teriam ficado feridas.

A polícia ainda não confirmou as informações, mas em uma série de postagens no Twitter informou que um veículo entrou na pista para ciclistas e pedestres da West St. e feriu "diversas pessoas". "Houve várias fatalidade e numerosas pessoas machucadas. O veículo continuou andando até atingir outro veículo. O suspeito saiu do carro com uma arma falsa e foi atingido por tiros da Polícia de Nova York. Ele está em custódia", escreveram os agentes.