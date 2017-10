Eataly entrará na Bolsa de Valores em até 18 meses

A rede italiana de empórios gastronômicos Eataly anunciou nesta terça-feira (31) que abrirá capital no mercado financeiro em até 18 meses.

A decisão foi tomada durante reunião do conselho de administração do grupo. "Hoje, nós formalmente redefinimos o que dissemos e estamos trabalhando há muito tempo, ou seja, a decisão de abrir o capital do Eataly a terceiros na bolsa de valores", disse o presidente executivo da empresa, Andrea Guerra, à ANSA.

Segundo o executivo, a eventual oferta pública de ações (IPO, na sigla em inglês) é para 2018 ou 2019.

Na Bolsa de Valores "provavelmente será uma faixa entre 30 e 35%". "Uma grande maioria das ações provalvemente serão vendidas pelos membros", explicou o presidente.

De acordo com o fundador da cadeia, Oscar Farinetti, a ideia é abrir capital na Bolsa de Milão, mas ele não descarta a hipótese de vender as ações do Eataly em Nova York. "Somos uma pequena empresa que deve seguir um caminho para garantir o crescimento de negócios e estabilização de nossa organização. Temos muito o que fazer. Haverá três aberturas no Natal" e depois "poderemos dar continuidade com este projeto", afirmou Guerra à ANSA.

A rede gastronômica foi fundada em 2003, no Piemonte, e hoje possui lojas em países como Estados Unidos, Arábia Saudita, Japão, Dinamarca e Alemanha. No Brasil, sua única unidade fica na zona sul de São Paulo.

"Fechamos o ano passado com 380 milhões de receitas e devemos fechar esse ano com um pouco menos de 500 milhões de euros", finalizou.