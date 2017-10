China aos EUA: fiquem longe das conversas sobre mar do Sul da China

O embaixador da China nos EUA, Cui Tiankai, declarou que os Estados Unidos não devem entravar as negociações sobre o disputado mar do Sul da China, informa a AP.

A China e seus vizinhos estão fazendo todo o possível para chegar a um código de conduta no mar, enfatizou o diplomata, citado pela agência AP.

Também apontou que os Estados Unidos não têm reivindicações territoriais nessas águas, e devem permitir que os países da região resolvam seus conflitos de uma forma amigável e eficaz.

Washington está criticando a construção de algumas ilhas no mar do Sul da China por parte de Pequim.

Nesta semana, o presidente Donald Trump vai realizar uma viagem pela Ásia que inclui uma visita à China. Provavelmente, a Coreia do Norte será uma prioridade nas conversas entre os presidentes chinês e norte-americano.

Fu Ying, presidente do Comitê para Assuntos Internacionais da Assembleia Popular Nacional da China, já tinha avisado que a interferência dos EUA nas disputas territoriais entre a China e os seus vizinhos cria o risco que as contradições se transformem em uma confrontação geopolítica.

Esta declaração vem depois de o Pentágono se ter pronunciado contra as ações unilaterais no mar do Sul da China, incluindo a militarização dos territórios em disputa, referindo-se à China.

Sputnik