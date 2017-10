O porta-voz do Vaticano, Greg Burke, negou que o papa Francisco esteja mediando uma negociação entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos. "É falso falar em mediação. Não é uma mediação, nem mesmo um encontro. É uma convenção de alto nível sobre o desarmamento nuclear", disse Burke ao falar sobre a matéria do jornal "La Repubblica" de que Francisco estaria intermediando o processo de paz entre as nações. (ANSA)