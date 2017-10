Papa trabalha para mediar crise entre Coreia do Norte e EUA, diz jornal

O papa Francisco estaria trabalhando para mediar a crise entre os Estados Unidos e Coreia do Norte na questão nuclear, informou o jornal italiano "La Repubblica" nesta segunda-feira (30).

De acordo com a publicação, o Vaticano quer chegar a uma resolução que impeça milhares de mortes e "mude o equilíbrio do mundo".

"O sinal tangível da intervenção papal na crise norte-coreana é a reunião mundial para o desarmamento nuclear, desejada pelo papa Francisco, que ocorre em 10 e 11 de novembro. [...] Está prevista a participação também de 11 Prêmios Nobel da Paz", escreveu o jornal.

Por parte do Vaticano, estarão presentes nos debates o secretário de Estado, cardeal Pietro Parolin, e o prefeito do Dicastério para o Desenvolvimento Humano Integral, cardeal Peter Tukson. Já Jorge Mario Bergoglio fará o discurso de abertura, em um discurso que deve ser "muito mais que um simples apelo".

Ainda segundo o jornal italiano, estarão presentes no encontro representantes da Organização das Nações Unidas (ONU) e da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

Uma das fontes entrevistadas informou que "chamar a atenção sobre o uso nuclear como instrumento de morte e encontrar uma estrada para eliminá-lo é uma das prioridades do Papa".

Já o delegado da Santa Sé para políticas de desarme nuclear, monsenhor Silvano Tomasi, afirmou que o encontro já estava planejado "antes que as manchetes dos jornais fossem sobre a Coreia do Norte", mas que é "evidente" que agora todos estão "perante ao risco do uso de armas atômicas".

A crise entre Estados Unidos e Coreia do Norte vem aumentando semana após semana por conta dos testes com mísseis feitos pelo regime de Kim Jong-un. Do outro lado, o presidente dos EUA, Donald Trump, já fez uma série de ameaças de "ataque" ao território norte-coreano e disse que a "opção militar" está sendo avaliada.

O Papa intermediou alguns dos acordos políticos mais importantes dos últimos anos, como a reaproximação diplomática entre os EUA, durante o governo de Barack Obama, e Cuba, pondo fim a mais de 50 anos de crise política.

O líder da Igreja Católica também teve papel essencial na resolução entre o governo da Colômbia e o então grupo guerrilheiro Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc).

Com a ajuda de Francisco, foi possível chegar a um acordo que colocou fim a 54 anos de conflitos, na mais longa batalha da América do Sul.

Bergoglio também enviou representantes para tentar mediar a crise na Venezuela, mas as primeiras negociações fracassaram no ano passado. (ANSA)