Lombardia, na Itália, decreta emergência por incêndios

A assessora da Proteção Civil da região da Lombardia, Simona Bordonali, informou em coletiva de imprensa nesta segunda-feira (30) que vai solicitar o "estado de emergência nacional" por conta da quantidade de incêndios registrados.

Segundo Bordonali, após uma reunião com as lideranças políticas da região, o pedido será feito ainda hoje.

A responsável confirmou que a Proteção Civil continua trabalhando para "apagar os cinco incêndios ativos nas comunas de Varese, Tavernerio (Como), Tremosine (Brescia), Veleso (Como) e Romagnese (Pavia)". Já os focos em Novate Mezzola (Sondrio) e Forcola (Sondrio) já foram apagados.

Outra região italiana, também no norte do país, que está sofrendo com o foco é Piemonte, que já está em estado de emergência. Segundo dados do governo local, desde o dia 10 de outubro, foram "enfrentados" mais de 300 focos de incêndios.

Por conta da situação, o ministro do Interior, Marco Minniti, fez uma reunião de emergência em Turim e destacou que muitos dos incêndios têm origem dolosa.

"Há investigações em curso, o elemento doloso não é o único, mas é dominante. As forças de segurança estão monitorando e, se os ventos acalmarem, alguém pode ter a ideia de reativar os focos", disse Minniti ao fim do encontro.