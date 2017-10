Iraque pede 'calma' no Curdistão após renúncia de presidente

O primeiro-ministro do Iraque, Haider al Abadi, pediu nesta segunda-feira (30) para todos os atores políticos do país, principalmente os do Curdistão, manterem a calma, no dia seguinte ao anúncio da saída de Massoud Barzani do cargo de presidente da região autônoma.

Em um comunicado oficial, o premier afirmou que seu governo "acompanha de perto as tentativas de se criar caos e desordem", em referência aos protestos registrados nos últimos dois dias em Irbil, capital do Curdistão iraquiano, e Dohuk.

Barzani anunciou que deixará o posto de presidente da região após o fim de seu mandato, em 1º de novembro, e criticou Bagdá pela operação militar que expulsou as forças curdas de Kirkuk, importante polo petrolífero que estava sob domínio da etnia desde 2014.

A decisão chega depois do plebiscito pela independência do Curdistão, que não é reconhecido pelo Iraque. As eleições na região autônoma estão marcadas para novembro, mas nenhum partido apresentou candidatos de oposição a Barzani.

A renúncia do presidente motivou uma onda de protestos em Irbil e outras cidades curdas, tendo como alvo principal o governo do Iraque.