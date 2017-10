Ex-membro da campanha de Trump confessa que mentiu ao FBI

George Papadopoulos, ex-colaborador voluntário da campanha presidencial de Donald Trump, se declarou culpado por ter dado um testemunho falso ao FBI durante as investigações do "Russiagate", informou o escritório do procurador Robert Mueller.

De acordo com a nota, Papadopoulos confessou ter mentido "sobre tempo, a extensão e a natureza de suas relações e de sua interação com certos estrangeiros que tinha entendido serem pessoas próximas a alto dirigentes do governo russo".

Em um e-mail enviado em março de 2016, o ex-colaborador propôs um encontro entre os dirigentes russos e diretores da campanha de Trump, com o título "Encontro com lideranças russas, incluindo [Vladimir] Putin". A proposta teria sido rejeitada pelo então chefe de campanha, Paul Manafort, que se entregou à polícia hoje.