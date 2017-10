Árvore de Natal do Papa será inaugurada em 7 de dezembro

O Vaticano anunciou para o próximo dia 7 de dezembro, às 16h30 (horário local), a inauguração da árvore de Natal e do presépio que todos os anos enfeitam a praça São Pedro.

O pinheiro será doado pela arquidiocese de Elk, na Polônia, tem 28 metros de altura e 10 de circunferência e percorrerá os cerca de 2 mil quilômetros até o menor país do mundo por via rodoviária.

Os enfeites serão criados por crianças com câncer internadas em hospitais da Itália e que tiveram aulas de cerâmica recreativa durante o período de tratamento e por meninos e meninas vitimados pela série de terremotos no centro do país em 2016.

Já o presépio será oferecido por uma abadia da região da Campânia e seguirá a tradição napolitana, com 20 figuras de tamanho variável em terracota e ocupando uma área de 80 metros quadrados.

A árvore e o presépio ficarão iluminados até 7 de janeiro, dia em que se comemora a Festa do Batismo do Senhor.