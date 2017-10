No Angelus, Papa lembra de beatificação de padre no Brasil

Após a tradicional celebração do Angelus, no Vaticano, neste domingo (29), o papa Francisco falou sobre a beatificação do padre João Schiavo, ocorrida neste sábado (28) no Rio Grande do Sul.

"Ontem, em Caxias do Sul, no Brasil, foi proclamado beato João Schiavo, um padre dos Josefinos de Murialdo. Nascido no início dos anos 1900, foi enviado ainda um jovem padre para o Brasil, onde trabalhou com zelo no serviço ao povo de Deus e na formação de religiosos e religiosas", explicou aos cerca de 30 mil fiéis que estavam na Praça São Pedro.

"Que seu exemplo nos ajude a viver plenamente a nossa adesão a Cristo e ao Evangelho", finalizou o papa Francisco.

Nascido em Sant'Urbano de Montecchi Maggiore, Schiavo foi enviado ao Brasil em setembro de 1931 aos 28 anos. Ele faleceu na cidade gaúcha em 27 de janeiro de 1967.

O processo de beatificação foi iniciado em agosto de 2001 e, em 1º de dezembro de 2016, o papa Francisco autorizou a Congregação da Causa dos Santos a decretar o reconhecimento da cura de um morador de Caxias, Juvelino Carra, como um milagre.