Helicóptero russo Mi-8 desaparecido é encontrado no mar a 200 metros de profundidade

Os destroços do helicóptero russo Mi-8 foram encontrados no mar, perto de Barentsburg, no arquipélago ártico de Svalbard, a uma profundidade de cerca de 200 metros, comunicou o centro de resgate da Noruega do Norte.

O helicóptero russo, com 8 pessoas a bordo, havia desaparecido na tarde de quinta-feira (26), perto da costa do arquipélago de Svalbard.

Um representante da empresa russa Konvers Avia comunicou à Sputnik que o veículo pertence a esta companhia aérea e que a região da possível queda estava sendo estudada a partir do espaço aéreo, da terra e do mar.

Segundo revelaram anteriormente os serviços de resgate noruegueses, no momento do desaparecimento as pessoas na área haviam ouvido um som de motor a funcionar e que o som terminou de modo abrupto.

"Os destroços do helicóptero desaparecido foram encontrados à profundidade de cerca de 200 metros", comunicou o centro.