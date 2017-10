Grupo de jovens espanca dois imigrantes em Roma

Dois imigrantes foram espancados em uma praça no centro de Roma na noite deste sábado (28) por um grupo de cinco jovens, que tinham entre 17 e 19 anos, informou a polícia da capital italiana neste domingo (29).

De acordo com as autoridades, os agredidos são um homem de 27 anos de Bangladesh e outro homem do Egito. Ambos foram levados para o hospital e o pior diagnóstico ficou com o primeiro, que terá que ficar no mínimo 30 dias internado por graves lesões no rosto.

Segundo o relato do egípcio, o grupo de jovens se aproximou deles e começou a insultá-los, com gritos racistas. Depois de verem que eles não reagiram, eles partiram para a agressão, inclusive chutando o rosto do mais jovem quando ele já estava caído no chão.

A polícia informou que um dos jovens, de 18 anos, foi preso e responderá por tentativa de homicídio, por ser ele o autor dos chutes contra o rapaz de Bangladesh. Já os outros quatro foram denunciados por lesão. Eles já prestaram depoimentos e responderão em liberdade.