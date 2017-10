Ataque terrorista em Mogadíscio termina com mais de 20 mortos

A polícia da Somália conseguiu encerrar na madrugada deste domingo (29) um ataque terrorista no hotel Nasa-Hablod em Mogadíscio, capital do país. Ao todo, 23 pessoas e outros cinco terroristas morreram na maior das três ações reivindicadas pelo grupo Al-Shabaab.

De acordo com o chefe da polícia local, Mohamed Hussein, dois extremistas foram presos, mas há o temor de que alguns dos jihadistas tenham conseguido fugir disfarçados com roupas de policiais.

A ação no hotel começou na tarde deste sábado (28) quando um carro-bomba destruiu a entrada do estabelecimento. Pouco depois, um grupo armado entrou no hotel e fez cerca de 30 pessoas - entre hóspedes e funcionários - reféns. Eles foram libertados pelos agentes horas depois do início do atentado.

Próximo ao Nasa-Hablod, outras duas explosões foram registradas.

O balanço final das vítimas, que incluem uma mãe e seus três filhos menores de idade, ainda contam com outros 30 feridos.