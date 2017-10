Agência da ONU denuncia túnel subterrâneo sob escola

A Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina (UNRWA) classificou neste domingo (29) como "inaceitável" a descoberta de um túnel sob uma de suas escolas na Faixa de Gaza.

Segundo o porta-voz da entidade, Christopher Gunness, a organização "interveio de maneira decisiva com as partes pertinentes para protestar contra a violação do lugar e a falta de respeito à neutralidade das propriedades da ONU".

Gunness ainda acrescentou que a UNRWA "goza de inviolabilidade com base na lei internacional" e que construções do tipo colocam em risco tanto os alunos como os funcionários da ONU no local.

"É preciso cessar todas as atividades ou condutas que coloquem em risco os beneficiários e nosso staff e que mina a capacidade da UNRWA de assistir os refugiados palestinos", finalizou.

Esse tipo de túnel é usado por grupos armados palestinos para provocar ataques contra o território israelense.