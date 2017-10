Presidente da Bolívia suspende visita que faria ao Brasil

O Ministério das Relações Exteriores do Brasil informou neste sábado (28) que o presidente da Bolívia, Evo Morales, suspendeu a viagem que faria ao país na próxima segunda-feira (30).

No comunicado, o Itamaraty não informou as razões do cancelamento e limitou-se a dizer que a reunião foi "adiada para data próxima, a ser negociada entre as duas chancelarias".

Morales teria um encontro com Michel Temer com o objetivo de, segundo o governo brasileiro, "fortalecer a cooperação e a coordenação bilateral em temas como a luta contra o crime transnacional, energia, defesa, desenvolvimento fronteiriço, integração da estrutura física, temas migratórios e consulares, comércio e investimentos".

Apesar de não ter uma motivação oficial, o adiamento pode estar ligado ao fato de que Temer foi internado neste fim de semana para uma cirurgia na próstata. De acordo com seu médico, o mandatário só deve receber alta hospitalar, justamente, na segunda-feira.