Por que democratas tentam proibir que Trump efetue ataque preventivo à Coreia do Norte?

Os democratas apresentaram no Congresso norte-americano um projeto de lei que vai impedir que Donald Trump realize um “ataque nuclear preventivo” contra Coreia do Norte, informa o The Guardian citado pelo RT.

De acordo com os congressistas, não é possível permitir que a "retórica provocatória" de Trump sobre "a destruição completa da Coreia do Norte" se torne realidade.

Os representantes do Partido Democrata no Congresso dos EUA propõem um projeto de lei que se destina a impedir que Donald Trump inicie um "ataque preventivo" contra a Coreia do Norte, informou o jornalista do The Guardian Julian Borger, citado pelo RT.

Segundo sublinha o autor do material, esta iniciativa já é a segunda tentativa de limitar as possibilidades de Trump para desencadear uma guerra "unilateralmente". Anteriormente foi apresentado um projeto de lei que proibia que o presidente-norte-americano ordenasse o lançamento de ataque nuclear contra um país sem uma declaração de guerra pelo Congresso.

"Sendo um veterano da Guerra da Coreia, fico muito envergonhado pelo fato de o nosso comandante supremo se comportar irresponsavelmente e expor ao risco as nossas tropas na Coreia do Sul e os nossos aliados na região", afirmou o congressista John Conyers. "Não podemos permitir que a retórica provocatória que agrava o conflito com ameaças de ‘destruir completamente’ a Coreia do Norte vire realidade", acrescentou outro congressista democrata, Ed Markey.

A tensão na península da Coreia atingiu um nível crítico após o 6º teste de armas nucleares e os lançamentos de vários mísseis realizado por Pyongyang em setembro. Os EUA e a Coreia do Norte continuam a sua guerra de palavras, ameaças e retórica belicosa.

>> Sputnik