Obama é convocado para participar de júri popular em Chicago

O ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama foi convocado para ser jurado em um tribunal de Chicago. O presidente da entidade, que fica no condado de Cook, Tim Evans, informou que o ex-inquilino da Casa Branca prestará seu serviço em novembro.

De acordo com o jornal "Chicago Tribune", o ex-homem mais poderoso do mundo irá receber US$ 17,2 por cada dia que trabalhar.

"Tomaremos todas as precauções necessárias para garantir a segurança ao ex-presidente. A sua integridade é nossa prioridade", disse Evans ao jornal local.

Não é a primeira vez que Obama é convocado para fazer parte de um júri popular. Em 2010, enquanto se preparava para fazer seu primeiro discurso sobre o "Estado da União", ele foi chamado, mas precisou renunciar à posição.

Apesar de ter casa em Washington, Obama ainda está registrado no escritório eleitoral de Chicago - onde também tem uma residência.