Número de mortos em ataques na Somália sobe para 10

O número de vítimas fatais dos dois ataques terroristas ocorridos em Mogadíscio, capital da Somália, subiu para 10, informam as autoridades locais. O grupo extremista Al-Shabaab reivindicou a ação, que foi realizada com dois carros-bomba e com atiradores jihadistas.

Um dos locais do ataque, o hotel Nasa-Hablod, sofre um ataque do tipo pela segunda vez nos últimos dois anos. Em junho do ano passado, terroristas fizeram uma ação semelhante no local e mataram ao menos 15 pessoas - a maioria civis -, ferindo outras 20.