Especialista: Catalunha nunca obterá uma verdadeira independência

Não se pode falar de qualquer inclusão da Catalunha nas estruturas internacionais depois da proclamação da independência, afirma Sergei Ordzhonikidze, presidente do Conselho para Cooperação Internacional e Diplomacia da Rússia.

Usando voto secreto, o parlamento da Catalunha votou a favor da resolução sobre a proclamação da independência da Espanha. Mais cedo, o partido de esquerda Candidatura de Unidade Popular (CUP) e a coalizão Juntos pelo Sim apresentaram uma resolução em que é mencionado que "Catalunha se está transformando em um Estado independente sob forma de república".

Respondendo à questão sobre a possível inclusão da Catalunha nas estruturas internacionais, o diplomata russo negou completamente tal roteiro. "A União Europeia já lhes disse ‘vocês terão que deixar a UE'. A alusão é bem transparente", destacou Ordzhonikidze.

"A Espanha não dará nenhuma independência à Catalunha", sublinhou o diplomata russo.

Falando do possível desenvolvimento da situação, Ordzhonikidze frisou que muito depende da política do governo espanhol e da linha seguida para realização dessa política.

"Se eles usarem a força de novo, a reação será negativa. No entanto, se eles simplesmente não reconhecerem [a independência da Catalunha], então ninguém vai reconhecer", acrescentou o interlocutor da Sputnik.

No dia 1º de outubro, na Catalunha se realizou um referendo sobre a independência da região, no qual, de acordo com as autoridades locais, mais de 90% votaram a favor da separação da Espanha. O Tribunal Constitucional da Espanha qualificou a votação como ilegal por não corresponder à Constituição do país.

>> Sputnik