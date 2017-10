Subiu para 18 o número de vítimas fatais nos três ataques terroristas realizados pelo grupo Al-Shabaab em Mogadíscio, capital da Somália, neste sábado (28).

Segundo as autoridades, há ainda 30 feridos nas ações. Ainda de acordo com a polícia local, há cerca de 20 pessoas presas em um hotel usado pelos terroristas - incluindo pessoas do corpo diplomático. (ANSA)