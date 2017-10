O Senado da Espanha aprovou uma emenda do Partido Socialista Operário Espanhol (Psoe) que impede o governo do primeiro-ministro Mariano Rajoy de assumir o controle da emissora pública catalã TV3, da rádio Catalunya e da Agência Catalã de Notícias, no âmbito do artigo 155 da Constituição. A medida havia levantado críticas por ameaçar a liberdade de imprensa na região.

