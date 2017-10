Agência S&P melhora nota de crédito da Itália

A agência de classificação de risco Standard & Poor's revisou para cima a nota de crédito da Itália, que passou de BBB/A-3 para BBB/A-2, com perspectiva estável.

Segundo a S&P, a decisão foi motivada pela "melhora das perspectivas de crescimento, apoiada pela expansão dos investimentos, do aumento do emprego e da política monetária expansiva".

A agência prevê que a economia italiana crescerá 1,4% em 2017, um aumento de 0,5 ponto percentual em relação à projeção anterior. "As reformas realizadas nos últimos dois anos para resolver as dificuldades do setor financeiro devem sustentar as melhorias econômicas em curso", diz a S&P.

No entanto, a empresa ressaltou que a "incerteza política" ligada às próximas eleições legislativas, previstas para março de 2018, pode "pesar sobre a performance econômica" do país e sobre as "condições do setor financeiro".

Em dezembro de 2014, o rating da Itália na Standard & Poor's havia caído para BBB-, apenas um patamar acima do nível "junk" ("lixo", em tradução livre). Na classificação da agência, BBB se refere ao longo prazo, enquanto A-2, ao curto.