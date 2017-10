Conta do Papa no Instagram supera 5 milhões de seguidores

Puxada pelo Brasil, maior país católico do mundo, a conta do papa Francisco no Instagram superou a marca de 5 milhões de seguidores.

Desde 19 de março de 2016, foram postadas 469 publicações no perfil @Franciscus, todas feitas pelo serviço fotográfico do jornal vaticano "L'Osservatore Romano". A conta foi aberta durante o Jubileu Extraordinário da Misericórdia, com a seguinte mensagem: "Início de um novo caminho para percorrer com vocês a estrada da misericórdia e da ternura de Deus".

Segundo a Santa Sé, 65% dos seguidores de Francisco no Instagram são mulheres, e 35%, homens. Os países onde a conta é mais seguida são, nesta ordem, Brasil, Estados Unidos, Colômbia, Itália e México, mas o Vaticano não forneceu números. (ANSA)