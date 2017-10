Comissão do Senado aprova suspensão da autonomia catalã

A comissão do Senado da Espanha que analisa a suspensão da autonomia da Catalunha aprovou nesta quinta-feira (26) a ativação do artigo 155 da Constituição por parte do governo.

No colegiado, o "sim" venceu com 22 votos a favor, sendo 15 do conservador Partido Popular (PP), liderado pelo primeiro-ministro Mariano Rajoy, e sete do social-democrata Partido Socialista Operário Espanhol (Psoe).

Cinco senadores votaram contra o artigo 155, todos eles de legendas nacionalistas catalãs e bascas e do partido de extrema esquerda Podemos. A suspensão da autonomia será votada em plenário nesta sexta (26).