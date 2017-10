Paris é eleita a cidade mais elegante do mundo

A cidade de Paris, na França, foi eleita a metrópole mais elegante do mundo, segundo estudo que analisou moda, paisagem urbana, estilo de vida, circulação de dinheiro e percepção dos turistas. Na segunda posição do ranking aparece Londres, na Inglaterra, seguido de Viena, na Áustria. Quatro cidades da Itália também aparecem entre as 10 mais elegantes. São elas: Veneza, Florença, Milão e Roma.

Os pesquisadores analisaram critérios, incluindo a classificação de jornalistas internacionais, que se referem à moda, estilo de vida e cultura, paisagem urbana e acessibilidade. De acordo com o estudo, que listou as 100 melhores cidades, qualidade e elegância não podem ser compradas.

Para alcançar uma pontuação elevada, a cidade precisa ter eventos de moda ativos e vibrantes, uma grande arquitetura cultural e histórica, e um atraente ponto turístico. Confira as 12 cidades mais elegantes do mundo:

1-Paris

2-Londres

3-Viena

4-Veneza

5-Florença

6-Barcelona

7-Milão

8-Roma

9-Oslo

10-Amsterdam

11-Los Angeles

12- Helsínquia