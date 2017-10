Entram em vigor novas medidas de segurança em voos nos EUA

Começam a valer nesta quarta-feira (25) as novas medidas de segurança válidas para os voos internacionais que chegam aos Estados Unidos.

Segundo um porta-voz da agência norte-americana para segurança nos transportes, as normas "podem incluir" o aumento do controle de passageiros - inclusive com breves entrevistas antes do embarque - e de seus aparelhos eletrônicos.

As medidas haviam sido anunciadas em junho passado, para colocar fim à proibição de levar notebooks e tablets na bagagem de mão em voos provenientes de oito países do Oriente Médio e do norte da África.

Algumas companhias aéreas sugerem que seus passageiros cheguem aos aeroportos com mais antecedência por causa dos novos dispositivos de segurança. A cada dia, aterrissam nos EUA cerca de 2,1 mil voos internacionais, provenientes de 105 nações.