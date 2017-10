'El País': Psoe sugere que retiraria apoio a 155 se Puigdemont convocasse eleições

O Psoe sugeriu nesta quarta-feira (25) que a tendência é deixar de apoiar a aplicação do artigo 155 se o presidente da comunidade autônoma da Catalunha, Carles Puigdemont, convocar eleições dentro do marco legal.

"Entenderíamos que não estamos no contexto a que respondíamos. Já não estaríamos em uma situação excepcional", disse Cristina Narbona, presidente do Psoe.

Narbona pediu para aguardar os próximos dias para avaliar a posição exata de Puigdemont. O governo catalão anunciou nesta terça-feira (24) que entraria com uma ação legal no Tribunal Constitucional e outra na Corte Suprema contra a decisão do governo de Madri de aplicar o artigo 155, que retira o poder dos líderes locais.

Para Narbona, se não há um fato legal que respalde uma declaração de independência no Parlamento, poderia se entender que as eleições são legais. "Estamos falando de decisões que têm a ver com fatos jurídicos, não com discursos."

A presidente do Psoe reforçou que a postura do Psoe em relação ao 155 não muda. "O Psoe não variou um milímetro em sua posição sobre o 155 como ferramenta para restaurar a legalidade. Se o Sr. Puigdemont aceita este marco legal, não há lugar para a aplicação do 155", disse. "No PP se faz uma leitura distinta."

"Entramos em um terreno inexplorado que requer uma extraordinária inteligência, proporcionalidade e moderação", alertou.