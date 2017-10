Donald Trump chama encontro com republicanos de 'festa do amor'

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que seu encontro com os republicanos no Senado nesta terça-feira (24) foi uma "festa do amor" apesar da briga com dois senadores do seu partido ao mesmo tempo.

Na terça-feira (24), Trump fez uma visita rara ao Capitólio, onde debateu a reforma orçamentária. No mesmo dia, o presidente continuou trocando palavras mordazes no Twitter, desta vez com o senador republicano Bob Corker.

Ademais, neste mesmo dia, outro republicano, Jeff Flake, afirmou que não se candidataria mais ao seu posto devido às discordâncias fortes com a administração de Trump.

"O encontro com os senadores republicanos de ontem, exceto Flake e Corker, foi uma festa do amor com aplausos de pé e ideias ótimas para os EUA", afirmou Trump no Twitter nesta quarta-feira (25).

Além disso, o presidente norte-americano voltou a criticar Flake, dizendo que este tem apenas 18% de popularidade em seu estado materno do Arizona.

"Estamos nos debruçando tenazmente sobre a maior redução de impostos na história dos EUA. Há grande apoio de vários lados", adiantou Trump.

Muitos republicanos, especialmente os senadores e o "establishment" do partido, mostraram-se bem céticos em relação à candidatura de Trump nas eleições. Ultimamente, a crítica expressa pelos senadores tem diminuído um pouco, já que o partido conta com o presidente para efetuar uma reforma orçamentária de larga escala.

Houve receios de que uma rivalidade contínua com certos senadores impedisse que Trump implantasse sua agenda do dia, inclusive a reforma orçamentária. A Casa Branca, continuando criticar Corker, Flake e outros senadores, reitera que conta com sua parceria na condução de reformas importantes.

Sputnik