Coreia do Norte testa novo motor de combustível sólido para mísseis

A Coreia do Norte realizou um teste estático para medir a eficiência de um novo tipo de motor de combustível sólido para mísseis, disse à revista The Diplomat uma fonte do governo dos Estados Unidos, que afirma ainda conhecer os programas balísticos de Pyongyang.

O teste ocorreu na semana passada, em uma instalação de teste na cidade de Hamhung, localizada na costa leste do país asiático. Esse foi o primeiro teste estático do gênero realizado pelos norte-coreanos desde março de 2016.

Naquela época, foi relatado que o líder norte-coreano Kim Jong-un havia inspecionado "um motor de combustível sólido de alta potência e com separação de estágio".

O motor foi agora revisado sob uma configuração horizontal, em vez da vertical que foi usada no pré-teste de motores de combustível líquido com mísseis balísticos.

Um novo míssil

A revista mostra que até agora os motores de combustível sólido foram associados à uma série de mísseis balísticos norte-coreanos conhecidos como Pukguksong.

O motor revisado em março de 2016 foi usado em um deles, lançado a partir do submarino Pukguksong-1. O modelo tinha anteriormente um sistema de combustível líquido, que em algum momento mudou para sólido.

Em fevereiro deste ano, Pyongyang realizou um voo de teste do míssil balístico de médio alcance Pukguksong-2, que também possui um motor de combustível sólido.

De acordo com a revista, o líder norte-coreano afirmou depois de um segundo teste que o míssil era operacional e pediu sua produção em grande escala. A inteligência militar dos EUA detectou sinais de que Pukguksong-2 já está sendo produzido em massa.

No entanto, o motor testado na semana passada parece ser diferente dos anteriores, de acordo com a estimativa dos militares dos EUA. A revista The Diplomat acredita que a Coreia do Norte pode estar desenvolvendo um terceiro modelo na série de mísseis, o Pukguksong-3, que poderia ter uma estrutura leve avançada, construída com uma liga de materiais.

Sólido x líquido

Os propulsores de combustível sólido provavelmente desempenharão um papel importante no desenvolvimento futuro do programa de mísseis balísticos da Coreia do Norte. Em um desfile de abril deste ano, Pyongyang mostrou dois grandes tanques para mísseis balísticos intercontinentais (ICBMs, na sigla em inglês) que podem sugerir uma aspiração de longo prazo para grandes mísseis de combustível sólido, como o DF-41 da China, ou Topol-M da Rússia.

Os propulsores sólidos, embora mais difíceis de fabricar do que os seus equivalentes líquidos, podem fornecer uma série de importantes benefícios estratégicos. Ao contrário dos mísseis de combustível líquido, que principalmente devem ser abastecidos antes do uso, propulsores sólidos são lançados na caixa do míssil e, portanto, podem ser movidos para a posição e lançados com menos aviso.

Outro benefício desta propriedade de propulsores sólidos é que os mísseis que utilizam este tipo de combustível podem permanecer alimentados por uma duração muito maior. Os propulsores e oxidantes líquidos são altamente voláteis e corrosivos e a maioria dos mísseis projetados para usá-los para propulsão não são projetados para armazená-los por longos períodos de tempo.

Além disso, ao contrário dos mísseis líquidos que podem exigir equipamentos de suporte extensivos, como caminhões de combustível no campo, mísseis de combustível sólido — especialmente aqueles em lançadores móveis rodoviários — podem ser mais vulneráveis e menos propensos a ataques preventivos.

Os propulsores sólidos também apresentam algumas desvantagens. Por exemplo, um motor propulsor sólido, uma vez ligado, não pode ser desligado até que todo o combustível tenha queimado. Além disso, durante anos de armazenamento e movimento, propulsores sólidos lançados em corpos de mísseis podem desenvolver rachaduras, bolhas e outras imperfeições que podem fazer com que todo o míssil falhe logo após o lançamento.

Sputnik