Atriz acusa Bush pai de assédio; ex-presidente pede desculpas

A atriz Heather Lind, 34 anos, acusou o ex-presidente dos Estados Unidos George H.W. Bush de assédio sexual em um situação ocorrida em 2014. Após a acusação, um porta-voz do ex-mandatário pediu desculpas publicamente nesta quarta-feira (25).

Segundo uma postagem no Instagram da atriz, apagada minutos depois de ir ao ar, Bush pai a apalpou durante uma fotografia. "Ele me apalpou sentado em sua cadeira de rodas, com sua esposa, Barbara, ao seu lado. Depois, falou coisas obscenas e me tocou de novo", escreveu a atriz segundo o jornal "Daily Mail".

Através de um porta-voz, o ex-mandatário, que tem 93 anos, pediu desculpas pelo episódio. "O presidente Bush nunca quis - sob nenhuma circunstância - provocar intencionalmente uma problema para ninguém e se desculpa sinceramente se a sua tentativa de humor ofendeu a sra. Lind", informou.

A foto foi tirada com diversos membros do elenco do "Washington's Spies" em março de 2014. Na imagem, é possível ver a atriz ao lado de H.W. Bush e da ex-primeira-dama Barbara.