Ex-ministro Schäuble é eleito presidente do Parlamento alemão

O ex-ministro das Finanças alemão Wolfgang Schäuble foi escolhido nesta terça-feira (24) como o novo presidente do Bundestag, o Parlamento do país. O líder político obteve 501 votos a favor, 173 contrários e 30 abstenções - sendo que um voto foi considerado não válido.

Após sua nomeação, Schäuble fez um discurso citando, indiretamente, o retorno de um partido de extrema-direita ao Bundestag, o Alternativa para a Alemanha (AfD), sete décadas depois do fim do nazismo.

"Raramente um Parlamento se diferencia tanto do precedente. Isso reflete uma mudança em nossa sociedade. [...] Mas, fico feliz com essa nova tarefa porque aqui bate o coração da democracia", disse aos seus pares. Segundo o alemão, o Parlamento é um local "de ligação, de concentração sobre questões importantes sobre como mudará a sociedade na Alemanha e na Europa". Schäuble comandará o maior Bundestag da história, com 709 representantes eleitos pela população e que terá, pela primeira vez desde 1956, seis partidos políticos. Na última legislatura, eram 631 parlamentares.(ANSA)