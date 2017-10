Mais de 100 corpos de civis são encontrados em valas na Síria

Os restos mortais de 116 civis foram encontrados em valas comuns na cidade síria de Qaryatayn, informou nesta segunda-feira (23) a ONG Observatório Nacional para os Direitos Humanos (Ondus).

Os assassinatos teriam sido cometidos pelo grupo terrorista Estado Islâmico (EI) dias antes das forças militares sírias retomarem o controle da cidade. De acordo com os ativistas, 35 dos corpos tinham sinais de execuções sumárias e não há ainda informações sobre as mortes dos demais.

O EI controlou a cidade durante três semanas e, ainda segundo a Ondus, os civis foram mortos por serem acusados de passar informações e cooperar com as forças do governo. Os números não foram confirmados pelo governo de Damasco.