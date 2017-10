Itália vence Campeonato Mundial de Confeitaria

Homenageando o café e o chocolate, a Itália se tornou o país com a melhor confeitaria do mundo, após vencer o Campionato Mondiale di Pasticceria (Campeonato Mundial de Confeitaria, em português), disputado em Milão.

Organizada pela Federação Internacional de Confeitaria (Fipgc, na sigla em italiano), a competição foi realizada na cidade de Milão durante o Salão Internacional da Hospitalidade Profissional (Host).

Formada por Matteo Cutolo, Giuseppe Russi e Enrico Casarano, a equipe italiana fez três esculturas com o tema "Descobrindo o mundo do chocolate e do café". A de chocolate celebrou as origens do cacau; a de café foi feita em formato de um tradicional moedor; e a escultura final foi a junção, em forma de beijo, dos dois elementos.

O segundo lugar da competição ficou com a China. Já o Japão (vencedor da última edição) terminou na terceira colocação. Nas outras premiações, a Suíça ganhou na categoria de melhor sorvete e a França venceu a de "melhor bolo moderno".