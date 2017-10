Puigdmemont acusa rei da Espanha de apoiar agressão contra os direitos da Catalunha

O chefe do governo da Catalunha, Carles Puigdmemont, declarou neste sábado (21) que a política agressiva de limitar os direitos da comunidade autônoma é realizada com o apoio do rei espanhol Felipe IV.

Anteriormente, o primeiro-ministro espanhol, Mariano Rahoy, disse que o governo decidiu aplicar o artigo 155 da Constituição para dissolver a administração catalã e anunciar novas eleições para o parlamento regional. Estas medidas devem agora ser aprovadas pelo Senado da Espanha. A reunião está prevista para ser realizada em 27 de outubro.

"Não é a primeira vez que as instituições catalãs sofrem ataques do Estado com o apoio do rei, para enfraquecê-las, desorientá-las ou reprimir diretamente", disse Puigdmemont.

O primeiro-ministro espanhol, Mariano Rojoy, decidiu dissolver o parlamento e antecipar as eleições da Catalunha, agravando a crise na região.

"Cada vez que os catalães superaram os atos de agressão, reconhecendo que estes escondem a incapacidade do Estado em decisões políticas, e, dessa forma, [os catalães] se tornaram mais fortes e decididos, lutando em mais alto nível pela sua independência", declarou Puidgemont.

