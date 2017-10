Pesquisas indicam vitória de coalizão de Shinzo Abe no Japão

O primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, obteve neste domingo (22) uma ampla vitória nas eleições legislativas antecipadas, de acordo com uma pesquisa de boca de urna divulgada pela emissora pública "NHK".

De acordo com os dados, o Partido Liberal Democrata (PLD) garantiu o voto de cerca de 280 deputados dos 465 que formam a Câmara Baixa. Com o resultado, o premier fica mais perto de uma reeleição para o cargo.

Ao todo, 1180 candidatos de 15 partidos diferentes concorreram às 465 cadeiras do Parlamento, que durante os últimos cinco anos tem sido controlado pelo PLD. A votação terminou às 20h locais em Tóquio. Segundo o governo japonês, 106 milhões de japoneses foram chamados às urnas.

As eleições, que seriam em dezembro de 2018, foram antecipadas em setembro pelo primeiro-ministro. Abe queria aumentar a bancada a seu favor e aproveitar a fraqueza da oposição graças à crise em relação aos testes de mísseis do regime norte-coreano de Kim Jong-un. No anúncio, Abe afirmou que renunciaria se seu partido falhasse em conseguir a maioria. Nestas eleições dois novos partidos, criados após a convocação da votação, querem se converter na segunda maior força do país.

O Partido Constitucional Democrático de Japão (PCDJ), liderado por Yukio Edano, e que é uma cisão do extinto Partido Democrático (PD), que até agora liderava a oposição. E o Partido da Esperança, criado pela popular governadora de Tóquio, Yuriko Koike, com a mensagem de superar a velha política japonesa.