Papa fará Mês Missionário Extraordinário em outubro de 2019

O papa Francisco convocou neste domingo (22) um Mês Missionário Extraordinário para outubro de 2019, com o objetivo de "alimentar o ardor da atividade evangelizadora da Igreja".

O anúncio foi realizado depois da audiência geral no Vaticano, no dia em que a Igreja celebra a Jornada Missionária Mundial, em memória de João Paulo II, o "papa missionário".

A convocação também consta em uma carta enviada ao prefeito da Congregação para Evangelização dos Povos, Fernando Filoni, divulgada pela Santa Sé.

"Convoco um mês missionário extraordinário em outubro de 2019, com o objetivo de despertar ainda mais a consciência missionária da 'missio ad gentes' e de retomar com um novo impulso a transformação missionária da vida e da pastoral", indicou Francisco.

Segundo o líder da Igreja Católica, o evento precisa ser preparado através de "uma ampla sensibilização das igrejas particulares, dos institutos de vida consagrada e das sociedades de vida apostólica, assim como das associações, movimentos e comunidades eclesiais".

Jorge Mario Bergoglio espera que o mês missionário seja "um tempo de graça intensa e fértil para promover iniciativas e intensificar, de maneira especial, a oração - a alma de toda a missão - o anúncio do evangelho, a reflexão bíblica e teológica sobre a missão, as obras de caridade cristã e as ações concretas de colaboração e de solidariedade entre as igrejas".