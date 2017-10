Homem mantém reféns em complexo de lazer na Inglaterra

As autoridades britânicas informaram neste domingo (22) que um homem mantém reféns em uma área de lazer em Nuneaton, no centro da Inglaterra.

De acordo com o jornal "Daily Mail" pelo menos 30 policiais foram vistos no parque, que conta com um cinema, um centro infantil, restaurantes, uma pista de boliche e uma academia.

No Twitter, as autoridades locais pediram para a população evitar a área e proibiu os que estavam dentro de sair. O complexo foi fechado para o público devido a "um incidente em curso". Ainda não há informações sobre as causas da ação.

De acordo com a "BBC", citando fontes, um homem armado com uma espingarda está mantendo dois reféns na pista de boliche. Além disso, há relatos de que helicópteros e ambulâncias estão no local.