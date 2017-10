Erdogan ratifica acordo militar entre a Turquia e o Azerbaijão

A cooperação militar entre a Turquia e o Azerbaijão deve fortalecer as relações entre os dois países e a realização de exercícios conjuntos.

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ratificou um acordo militar Turquia-Azerbaijão, informou a mídia local no sábado. O embaixador turco diz que Erdogan adia a visita do Azerbaijão devido ao horário ocupado

De acordo com o jornal Resmi Gazete, o documento prevê o fortalecimento das relações e a realização de exercícios conjuntos em áreas como ataque subaquático, defesa subaquática e preparação de mergulhadores qualificados.

O acordo foi assinado em Ancara em 5 de maio de 2017. Os dois países já realizaram exercícios táticos conjuntos em maio e junho no âmbito do acordo de cooperação. Azerbaijão e Turquia possuem grande afinidade diplomática e cultural, já que o primeiro é grande inimigo da Armênia e a segunda tem atritos históricos dado o genocídio nunca reconhecido dos armênios. O idioma turco também guarda várias semelhanças com o azeri.

